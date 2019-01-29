احدث الأخبار

قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية
أبرز المواد
 القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط
أبرز المواد
 عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي
أبرز المواد
 “ثغرة خطيرة” على أجهزة أبل تتيح التنصت على الآخرين
أبرز المواد
 غريفيث في صنعاء.. ورئيس جديد لبعثة المراقبة في اليمن
أبرز المواد
 جريان السيول بوادي العقيق في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز قدرات الموانئ السعودية
أبرز المواد
 الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر
أبرز المواد
 “مؤسسة النقد” و”مصرف الإمارات المركزي” يطلقان مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البلدين
أبرز المواد
 مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا
أبرز المواد
 هدف: 16954 موظفة سعودية استفدن من برنامجي دعم النقل وحضانة الأطفال
أبرز المواد
قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية

قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية

أبرز المواد
القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن

القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن

أبرز المواد
مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

أبرز المواد
عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي

عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي

أبرز المواد

غريفيث في صنعاء.. ورئيس جديد لبعثة المراقبة في اليمن

غريفيث في صنعاء.. ورئيس جديد لبعثة المراقبة في اليمن
http://almnatiq.net/?p=685887
المناطق - وكالات

اختار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن باتريك كمارت الذي عين قبل شهر واحد فقط، على ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

وذكرت المصادر أن علاقة الجنرال الهولندي كمارت توترت مع كل من المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث، وأكد الأخير أن كمارت سيغادر منصبه.

وطرح اسم لوليسغارد على أعضاء مجلس الأمن الـ 15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، وفقا لما أوضح أحد المصادر.

يأتي ذلك تزامنا مع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء لعقد لقاءات مع قادة ميليشيات الحوثي تتعلق بملف الحديدة.

وأعلن غريفيث تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السويد بشأن المدينة وتبادل الأسرى، بسبب ما وصفها بـ “صعوبات على الأرض”.

وتوصلت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية، خلال محادثات في السويد الشهر الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان.

لكن المتمردين الحوثيين لا يزالون يماطلون في تنفيذ بنود الاتفاق.

وكان من المقرر أن تطبق بنود هذا الاتفاق، إلى جانب اتفاق لتبادل الأسرى، في الأسابيع الأولى من الشهر الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بسبب تعنت الانقلابيين.

روابط ذات صلة

قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية

قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية
القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن

القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن
مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*