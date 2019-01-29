احدث الأخبار

واشنطن تتهم هواوي بسرقة تكنولوجيا وانتهاك العقوبات على إيران
أبرز المواد
 قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية
أبرز المواد
 القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط
أبرز المواد
 عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد تعطل جزئي
أبرز المواد
 “ثغرة خطيرة” على أجهزة أبل تتيح التنصت على الآخرين
أبرز المواد
 غريفيث في صنعاء.. ورئيس جديد لبعثة المراقبة في اليمن
أبرز المواد
 جريان السيول بوادي العقيق في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز قدرات الموانئ السعودية
أبرز المواد
 الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر
أبرز المواد
 “مؤسسة النقد” و”مصرف الإمارات المركزي” يطلقان مشروع “عابر” لإصدار عملة رقمية مشتركة بين البلدين
أبرز المواد
 مديرة اليونيسف تحث ميانمار على إقرار توصيات كوفي عنان بشأن أزمة المسلمين الروهينجا
أبرز المواد
واشنطن تتهم هواوي بسرقة تكنولوجيا وانتهاك العقوبات على إيران

واشنطن تتهم هواوي بسرقة تكنولوجيا وانتهاك العقوبات على إيران

أبرز المواد
قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية

قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية

أبرز المواد
القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن

القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن

أبرز المواد
مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

أبرز المواد

القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن

القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=685900
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بإحدى الجانيات في محافظة حفر الباطن، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدمت/ روسيليا باكونا اجمهول ـ فلبينية الجنسية ـ على قتل/ حميد بن تركي بن حايف الفضلي ـ سعودي الجنسية ـ، وذلك بطعنه وهو على فراشه بسكين في وجهه مما أدى لوفاته وشروعها في قتل إحدى بناته أثناء نومها بطعنها عدة طعنات بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها مما أدى لإصابتها وشروعها بالانتحار مما أدى لإصابتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل حداً لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من رجعه بحق الجانية المذكورة.
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية / روسيليا باكونا اجمهول – فلبينية الجنسية – اليوم الثلاثاء 23 / 5 / 1440هـ، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

واشنطن تتهم هواوي بسرقة تكنولوجيا وانتهاك العقوبات على إيران

واشنطن تتهم هواوي بسرقة تكنولوجيا وانتهاك العقوبات على إيران
قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية

قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية
مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بتشريع خاص بالشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*