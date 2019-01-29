رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها أسوأ استغلال

المناطق - وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، توسّل إدارة فريقه السابق برشلونة عبر رسالة واتساب لإعادته إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة “Diario AS” الإسبانية، أن نادي برشلونة عرض رسالة الواتساب التي أرسلها نيمار على لاعب آخر من أجل إقناعه للانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مستغلا تلك الرسالة “أسوأ استغلال”.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، غادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جرمان عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

وكانت تقارير أشارت إلى أن رحيل نيمار من برشلونة، كان بسبب طغيان نجومية الأرجنتيني ليونيل ميسي على تألق نجم السيليساو.

ورغم مستواه المتألق في باريس سان جرمان، إلا أن نجما شابا آخر يخطف الأضواء في النادي الباريسي هو الفرنسي كيليان مبابي الذي توج بطلا للعالم، وفاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب واعد.

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وشهدت الأيام الماضية تقارير أفادت أن نادي باريس سان جرمان مضطر لبيع أحد نجميه سواء نيمار أو مبابي خلال الصيف المقبل لعدم الدخول في مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالي النظيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أرسل الرسالة إلى إداريين ولاعبين في فريق برشلونة متوسلا للعودة، وأن النادي الكتالوني استخدم الرسالة كأداة تسويقية لإقناع لاعب آخر للانضمام إلى صفوفه، وإلا فإن نيمار قد يسبقه.

وحسب الصحيفة الإسبانية فإن اللاعب الذي عرضت عليه الرسالة هو الهولندي فرينكي دي يونغ الذي وقع بالفعل مع النادي الكتالوني منذ حوالي أسبوع مقابل 86 مليون يورو بعد رؤية رسالة نيمار، وسينضم للفريق في يوليو المقبل.