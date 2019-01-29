جوجل.. ثورة مبتكرة في “مكالمات الفيديو” عبر الإنترنت

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http://almnatiq.net/?p=685912
المناطق - وكالات

يعكف عملاق محركات البحث على الإنترنت غوغل على توسيع خدماته لمستخدمي الشبكة العنكبوتية من خلال استغلال تطبيق جوجل ديو Google Duo الشهير للدردشة عبر الفيديو وطرحة للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وسيقوم غوغل بإصدار نسخة من تطبيق ديو للمحادثة ليصبح متاحا على المتصفح غوغل كروم بالإضافة إلى المتصفحات المنافسة الأخرى مثل موزيلا فايرفوكس وأبل سافاري، بالإضافة إلى توفيره على شكل تطبيق منفصل يمكن الحصول عليه من متجر غوغل بلاي أو متجر أبل.

ويعني هذا توسيع خدمة غوغل ديو للوصول إلى مستخدمين أكثر. إلا أنه من غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت نسخة إصدار التطبيق على الويب ستشمل جميع الوظائف التي يتمتع بها التطبيق المنفصل.

ولكن من المرجح أن تتضمن، على الأقل ، ميزات Duo الأساسية مثل نوك نوك ” knock knock والقدرة على ترك رسائل بالفيديو “.

وقدم عملاق الإنترنت غوغل ميزات جديدة إلى تطبيق الدردشة المرئية الشهير من وقت لآخر من بينها إجراء المكالمات الجماعية بالفيديو ، وهو ما يدعمه حاليا تطبيق فيس تايم من أبل من خلال الاتصال الجماعي بـ32 مستخدمًا في وقت واحد.

وستدعم خاصية محادثات الفيديو على الويب من غوغل الاتصال الجماعي لما يصل إلى سبعة أشخاص في كل مرة.

يحتاج المستخدمون أولاً إلى إنشاء مجموعة تحتوي على جهات الاتصال التي يرغبون في إجراء دردشة بالصوت والصورة معها، ثم يمكنهم بدء مكالمة مع الجميع في نفس الوقت.

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