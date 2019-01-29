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النفط يرتفع مع فرض أمريكا عقوبات على فنزويلا

النفط يرتفع مع فرض أمريكا عقوبات على فنزويلا
http://almnatiq.net/?p=685916
المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء ن بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي.دي.في.إس.إيه) في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.29 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا أو 0.4 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60.11 دولار للبرميل مرتفعة 18 سنتا أو 0.3 بالمئة.

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