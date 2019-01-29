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إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس

إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس
http://almnatiq.net/?p=685919
المناطق - وكالات

أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار خلال مواجهة مع متهم في مدينة هيوستن بولاية تكساس أمس .
وأكد عمدة المدينة سيلفستر تيرنر إصابة الضباط الثلاثة بجروح و مقتل المتهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هويته أو دوافعه.
وقالت السلطات في ولاية تكساس إن التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة الدافع وراء هذه الجريمة.

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