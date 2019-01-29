ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية

المناطق - الرياض

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، تطبيق الهواتف الذكية لديوان المظالم في إصداره الأول، الذي يضم العديد من الخدمات الإلكترونية والمعلومات التعريفية باختصاصات الديوان ومقار محاكمه.

ويأتي تدشين التطبيق انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 وتحقيقاً للهدف الثاني، ومنها التحول الإلكتروني لأعمال الديوان وجميع خدماته، وتيسير الإجراءات المتعلقة بعملية التقاضي من خلال الخدمات الاستعلامية التي يوفرها للمستخدم.

وبين معاليه أن ديوان المظالم من خلال خطته الاستراتيجية المنبثقة من الرؤى والتوجهات الموافق عليها من المقام السامي، انتهج في أحد أهدافه التحول الإلكتروني لأعماله، مؤكداً أن تطبيق ديوان المظالم سيكون أساساً للتعاملات الذكية في عملية التقاضي أمام الديوان.

وأضاف أن ديوان المظالم انتهج في خطته الاستراتيجية 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 هدفاً أصيلاً في هذه الخطة وهو التحول الإلكتروني، مشيراً إلى أن ديوان المظالم تحول في عمليته القضائية الإلكترونية إلى ما نسبته 60 % من العمليات، مؤكداً أن الطموح في المستقبل سيكون التوجه لجعل عملية التقاضي عبر الهواتف الذكية.

وأكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري أن هذه المنجزات المتوالية للديوان جاءت بفضل الله – عز وجل -، ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لما تقدمه من عظيم اهتمام وعناية بمرفق القضاء ليحقق رسالته في المجتمع تدعيماً لمبادئ العدالة.

من جانبه أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بندر القرشي أن الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 كانت المنطلق لتطوير الخدمات التقنية وتسخير الجهود والإمكانيات لتحقيق ما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية على جميع الأصعدة التقنية بدءً من تطوير الأنظمة والخدمات، واستمرار تسهيل الوصول لها من قبل جميع الفئات، فتدشين تطبيق ديوان المظالم على الهواتف الذكية يأتي لتمكين المستفيدين من الوصول لخدمات الديوان عبر منصات متعددة، مشيراً إلى أن هذا المنجز يأتي بتوجيه ومساندة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم، إضافة إلى متابعته لجميع مراحل العمل مع الفريق المختص وتذليل العقبات والصعوبات منذ بدء المشروع وحتى نهايته.

وخلال حفل التدشين شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن التطبيق وما يحمله من مميزات وأهم الخدمات الإلكترونية التي يستطيع المستفيد استخدامها فيما يتعلق بإجراءات العمل القضائي التي من أبرزها: خدمة الاستعلام عن معاملة، وعن حالة الدعوى، وكذلك الاطلاع على الجلسات والأحكام، مع إمكانية المعرفة التفصيلية عن الدعوى وحيثياتها، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمستخدم طلب خدمة إثبات الحضور من خلال التطبيق، والاستفادة من خدمتي مواعيدي وقضاياي، إلى جانب التحقق من صحة الوثائق المرفوعة إلكترونياً.

ويشمل التطبيق على المدونات القضائية التي يصدرها الديوان بشكل سنوي، التي من خلالها يستطيع المستخدم الاطلاع عليها، مع إمكانية البحث في الأحكام القضائية وحفظها في هاتفه، فيما يتيح أيضاً المعرفة الشاملة بديوان المظالم وما يتعلق باختصاصاته القضائية وهيكله التنظيمي، إلى جانب معرفة أماكن مقار المحاكم التابعة له في مختلف مناطق المملكة، وخدمة التواصل مع معالي رئيس ديوان المظالم مباشرة، تسهيلاً للمراجعين فيما يتعلق بمعاملاتهم التي تتطلب المتابعة الفورية والمباشرة، وأخبار وإحصائيات وفعاليات الديوان، وما تتضمنه مكتبة الوسائط المتعددة من قبل المركز الإعلامي بالديوان، إضافة إلى أنه يمكن للمستفيد استعراض جميع الإعلانات التي يقدمها الديوان كإعلانات أمانة مجلس القضاء الإداري، وشؤون الموظفين، وغيرها من الإعلانات.

وفي الختام كرم معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري فريق العمل المختص بتنفيذ التطبيق، مقدماً شكره على الجهود العظيمة التي بذلوها طوال مراحل المشروع.

يذكر أن التطبيق يتوفر عبر متاجر التطبيقات في الهواتف الذكية لنظامي أبل وآندرويد.