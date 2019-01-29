مقطع مسرب يكشف حقد العميل القطرائيلي “عزمي بشاره” على العرب

المناطق-الرياض

‏كشف مقطع مصور بثته إحدى قنوات دولة الاحتلال الإسرائيلي العميل القطرائيلي “عزمي بشاره” وهو يتحدث عند نقطة الحدود الفلسطينية السورية اللبنانية، حيث كان يتحدث عن أمله بضم الدولتين العربيتين “سوريا ولبنان” للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قد بثت مقطعأ مصوراً للعميل الاقطرائيلي وهو يتحدث ويعرب عن أمنياته بضم سوريا ولبنات تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وهو المقطع الذي سارعت القناة بحذفه لكنه انتشر، وكشف حقيقة القطرائيلي عزمي ربيب النظام القطري والاحتلال الإسرائيلي.

المقطع المسرب يكسف بالتأكيد عن مخطط ينفذ بالمشاركة بين نظام قطر والاحتلال الإسرائيلي ويديره العميل المزدوج عزمي بشاره ضد دول المنطقة بهدف تنفيذ الحلم الصهيوني بإنشاء “اسرائيل الكبرى”.

الجدير بالاهتمام انه يمكن أطلاق لقب مهندس المؤامرة الإسرائيلية القطرية على العرب على العميل “عزمي بشاره”، لأنه قاد المؤامرة القطرية المتمثلة بالتخريب الممنهج للدول والمجتمعات العربية، خدمة لإسرائيل.