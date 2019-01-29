احدث الأخبار

ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية
أبرز المواد
 إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس
أبرز المواد
 رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها أسوأ استغلال
أبرز المواد
 “نجم” تعلن عن إطلاق المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS
أبرز المواد
 النفط يرتفع مع فرض أمريكا عقوبات على فنزويلا
أبرز المواد
 جوجل.. ثورة مبتكرة في “مكالمات الفيديو” عبر الإنترنت
أبرز المواد
 غداً .. الفيصل يبدأ أولى جولاته لمحافظات المنطقة بزيارة رابغ
أبرز المواد
 مقطع مسرب يكشف حقد العميل القطرائيلي “عزمي بشاره” على العرب
أبرز المواد
 اتفاقية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الصناعية الناشئة والصغيرة
أبرز المواد
 واشنطن تتهم هواوي بسرقة تكنولوجيا وانتهاك العقوبات على إيران
أبرز المواد
 قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في الجوف اليمنية
أبرز المواد
 القتل حداً بحق فلبينية قتلت مواطن وشرعت في قتل إحدى بناته في حفر الباطن
أبرز المواد
ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية

ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية

أبرز المواد
إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس

إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس

أبرز المواد
رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها أسوأ استغلال

رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها أسوأ استغلال

أبرز المواد
“نجم” تعلن عن إطلاق المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS

“نجم” تعلن عن إطلاق المركز الشامل لإدارة تأمين المركبات CAMS

أبرز المواد

غداً .. الفيصل يبدأ أولى جولاته لمحافظات المنطقة بزيارة رابغ

غداً .. الفيصل يبدأ أولى جولاته لمحافظات المنطقة بزيارة رابغ
http://almnatiq.net/?p=685933
المناطق - مكة المكرمة

يبدأ أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان غداً الأربعاء، أولى جولاته لمحافظات المنطقة ويستهلها بزيارة محافظة رابغ، يعقبها خلال الفترة المقبلة تفقد بقية محافظات المنطقة.
ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لقاءه بعدد من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن سموه عدد من المشاريع والمبادرات ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ويلتقي أسر شهداء الواجب.
كما يطلع سموه خلال الزيارة على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.
ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته لمحافظة رابغ عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ لقرارات المناسبة حيال بعض المشاريع بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.
وتسهم جولات أمير المنطقة ونائبه في تحويل الكثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، فضلاً عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتحريك المتعثر منها، وتسهم أيضا في تطورت الخدمات بكافة المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.

روابط ذات صلة

ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية

ديوان المظالم يدشن تطبيق الهواتف الذكية
إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس

إصابة 3 من عناصر الشرطة الأمريكية بحادثة إطلاق نار في تكساس
رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها أسوأ استغلال

رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها أسوأ استغلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*