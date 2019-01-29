أمير الباحة يؤكد اهتمامه بدعم إمكانات المحاكم بالمنطقة لإنهاء معاملات المواطنين

المناطق - الباحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اهتمامه بدعم إمكانات المحاكم بمحافظات المنطقة بما يسهم في سرعة إنجاز وإنهاء معاملات وقضايا المواطنين.

وحث سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، قاضي محكمة المندق الشيخ مازن السلمي وعدد من منسوبي المحكمة، على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الهدف الاسمى لخدمة المواطنين في ظل ما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – من اهتمام وعناية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المجالات كافة، مؤكداً سموه ضرورة التنسيق العاجل لمعالجة تأخر المعاملات الواردة لمحاكم المنطقة .

وناقش سموّ أمير منطقة الباحة خلال اللقاء سير العمل بمحكمة المندق، وماتحتاجه من إمكانيات تساعهم في سرعة إنجاز المعاملات والقضايا .

من جانبه أعرب قاضي محكمة المندق الشيخ مازن السلمي، باسمه ونيابة عن منسوبي المحكمة عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه المتواصل ومتابعته الدائمة لكل مايخدم المواطن وسير العملية القضائية على الوجه المطلوب .