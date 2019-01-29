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إزاله تعديات بمساحه إجماليه تزيد عن 10 آلاف متر بمحافظه أملج
http://almnatiq.net/?p=685956
أملج - فايز السميري:

قامت لجنة التعديات المركزيه بمحافظه أملج الشماليه صباح ءاليوم الثلاثاء بإزالة أحداثات منها تعديات وتشوه بصري وقد سلمت المواقع لبلديه محافظه أملج بعد الازاله.

وأوضحت لجنة التعديات المركزيه بمحافظه أملج أنها تطبق الانظمة والتعليمات وتنفذ الازاله على مايردها من قررات ازاله من الجهات المختصه بأصدارها.

كما ان لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبه والمتابعه ، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبق العقوبات والغرامات النظاميه.

كما تود الايظاح بأن من يقوم بأزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سوف يتم تطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.

وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنميه وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي .

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