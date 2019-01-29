في مهرجان الاحساء 2019 .. أباء يحفزون ابناءهم بـ ” ايس كريم وحلويات التمر”

يتزايد اقبال زائري مهرجان تمور الأحساء المصنعة ( ويا التمر أحلى 2019 ) المُقام بمركز المعارض الدولية يوماً بعد اخر والذين يتوافدون اليه من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج الشقيقة ، بالإضافة الى السائحين من جنسيات عدة ، حيث اضحى هذا المهرجان حدثاً هاماً يترقبه الكثير في كل موسم ، نظير مايحتويه من تنوع في المعروض من أصناف التمور ومشتقاتها ، ومايصحبه من فعاليات وبرامج تحاكي ذائقة فئات الزائرين ( كباراً وصغاراً ) .

– ايس كريم وكبسولات حلويات :

و يتصدر منتج الايس كريم بالتمر المبيعات كونه منتجاً تتناسب تجربته مع الجميع خصوصاً الاطفال والذين يجدون به الطعم الاجمل بتشجيع من اولياء الامور الذين حرصوا على اصطحاب ابناءهم للتعرف على التمور واصنافها وما تحتويه من فوائد وحثهم على تناولها لتكون بديله عن الحلويات، وقد حظي مهرجان هذا الموسم بإدخال عمليات التحسين على منتج بودرة التمر وتحويلها الى كبسولات صغيرة تكون بديلة عن الحلويات لسهولة تناولها من قبل الاطفال ، اضافةً الى تحويل بودرة التمر للعديد من النكهات منها ” نكهة الحليب حتى تكون مشجعة للأطفال ، نكهة الهيل والقرفة كمضاف طبيعي من اصل النكهة ” .

– 61 عاما :

في ركن قيصرية الاحساء المبدعة تقف انظار الزائرين امام مهارة الحرفي صالح الحميد “71 عاما ” والمختص في حرفة المداد ” صناعة فرش المجالس والمساجد وارضيات البيوت ” ، وقال الحميد انه حرص على تعلم هذه الحرفة من والديه وعمل بها وحافظ عليها حتى يومنا هذا ، مشيراً الى انه لم يتبقى الا هو وابن عمه يزالون هذه الحرفة ، و بلدة الجرن كانت في السابق متخصصة في هذه الحرفة والكل كان يعمل بها اما الان فلا يوجد احد ، متطلعاً لان تجد هذه الحرفة من يحييها مؤكداً جاهزيته لمن يرغب تعلمها .

وذكر الحميد ان حرفة ” المدّاد ” تعتمد على توفر نبات الاسل وهو موجود في بحيرة الاصفر وام عكرة وكذلك الحبال بالإضافة الى توفر ادوات العمل التي تتم بها عملية صنعة المداد ، موضحا انه خدم هذه الحرفة طوال 61 عاما وشارك 33 عاما في مهرجان الجنادرية ، كماكانت له مشاركات في عدة مناسبات داخل المملكة وخارجها في دول الكويت والمغرب والاردن .

– منتجات حرفية:

يشارك المعهد الصناعي الثانوي الثالث في الأحساء في المهرجان ويعرض في ركنه منتجاته الحرفية التي أبدع في تصميمها وإنتاجها قسم النجارة العامة بسواعد المتدربين الوطنيين المؤهلين والذين تتنوع منتوجاتهم بين كراسي الخشب والطاولات والأبواب والنوافذ الخشبية التراثية ذات الطابع الأحسائي، والصناديق والدروع الخشبية ولوحات حائطية وغيرها من المنتجات الاخرى ، ويعمل متدربون مهرة من متدربي المعهد على تشكيل الخشب وتحويله إلى منتجات إبداعية مميزة أمام الزوار ، ويشارك ركن المعهد الصناعي بسجن الأحساء في عرض منتجاته الإبداعية التي شكلها وأنتجها متدربو المعهد ومن أهمها الدروع الزجاجية وحامل المصحف متعدد الارتفاعات وغيرها من المنتجات.

يشار الى أن خط الإنتاج الحرفي في المعهد ومعهد السجن يدخل ضمن التدريب الإنتاجي الذي يهدف الى إكساب المتدرب مهارة الصيانة والإنتاج من خلال برامج تدريبية وعملية داخل الوحدة التدريبية وخارجها وفق احتياج سوق العمل .

– 20 ورشة فنية :

فيماأكدت الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين ” مشرفة معرض عبير الأحساء ” بأن الهدف من الورش التي تُقام في المعرض لأول مرة هذا العام تركز على زيادة الوعي والثقافة والمهارة الفنية لدى افراد المجتمع ، لافتة إلى أن وجود معرض لوحده لا يكفي لتنمية الذائقة ، فالزائر قد يستمتع بصرياً لكن هناك حاجة إلى تنمية الجانب الفكري والمهاري لديه ، فالركن المخصص لإقامة الورش يستهدف جميع فئات وأعمار المجتمع سواءً أكانوا أطفالاً أم كباراً ، ومن الفنانين المبتدئين إلى المتوسطين ،بحيث يكون هناك تنويع بين المحاضرات وورش العمل والحوار والندوات ، معتبرة بأن هذا يخلق حالة من الثراء والحراك الثقافي والفني يستفيد منه الجميع ، وبينت بأن التسجيل يتم في نفس الوقت ، بحيث يتمكن الزائر من التسجيل اثناء زيارته للمعرض وأشارت بوخمسين إلى أن المعرض سيشهد تقديم 20 فعالية متنوعة بين الورش والمحاضرات والعروض وورش الأطفال ، موضحة ان المعرض يحتوي على 98 عملاً فنياً بمشاركة فنانين من الأحساء ومناطق المملكة الأخرى وآخرين من الدول العربية ، تتجسد لوحاتهم بين الأعمال الفنية والخط العربي والفن الرقمي والمجسمات المنفذة بالمعادن أو الخشب والأحجار .