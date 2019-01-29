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امانة الشرقية تعلن عن تحديد موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف

امانة الشرقية تعلن عن تحديد موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف
http://almnatiq.net/?p=685971
المناطق - الدمام

اعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية والتي تم الاعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات ( مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات ) وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية اعتباراً  من يوم الأحد الموافق 28/05/1440هـ  ولغاية يوم السبت الموافق 04/06/1440هـ .

واوضح المتحدث الرسمي بامانة المنطقه الشرقيه محمد بن عبدالعزيز الصفيان بانه على جميع المتقدمين مراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية eamana.gov.sa للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبار.

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