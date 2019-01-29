ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 419 مادة مخالفة لأنظمة مكافحة التبغ وذلك بعد جولة ميدانية نفذتها على منافذ البيع بمحافظة البدائع أمس الأثنين .
و أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ، بأن الجولة الميدانية شاركت في عدة جهات حكومية تمثل عضوية اللجنة ، وتم خلالها الوقوف على تطبيق أنظمة مكافحة التبغ في منافذ البيع بمحافظة البدائع .
وأشارت صحة المنطقة ، بأن الجولة شهد ضبط و مصادرة إيقاع خمسة تعهدات على منافذ بيع التبغ ، و ضبط 364كيس تمباك اقل من 500 جرام و
سبعة علب دخان ، اقل من 20 سيجارة 45 مثبت للتبغ ، وثلاثة كيلوات تنباك مجهول المصدر .
ضبط 419 مادة تبغ بجولة ميدانية بالبدائع
ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 419 مادة مخالفة لأنظمة مكافحة التبغ وذلك بعد جولة ميدانية نفذتها على منافذ البيع بمحافظة البدائع أمس الأثنين .
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