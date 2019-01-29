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ضبط 419 مادة تبغ بجولة ميدانية بالبدائع

ضبط 419 مادة تبغ بجولة ميدانية بالبدائع

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ضبط 419 مادة تبغ بجولة ميدانية بالبدائع

ضبط 419 مادة تبغ بجولة ميدانية بالبدائع
http://almnatiq.net/?p=685983
المناطق - البدائع

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالقصيم 419 مادة مخالفة لأنظمة مكافحة التبغ وذلك بعد جولة ميدانية نفذتها على منافذ البيع بمحافظة البدائع أمس الأثنين .
و أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ، بأن الجولة الميدانية شاركت في عدة جهات حكومية تمثل عضوية اللجنة ، وتم خلالها الوقوف على تطبيق أنظمة مكافحة التبغ في منافذ البيع بمحافظة البدائع .
وأشارت صحة المنطقة ، بأن الجولة شهد ضبط و مصادرة إيقاع خمسة تعهدات على منافذ بيع التبغ ، و ضبط 364كيس تمباك اقل من 500 جرام و
سبعة علب دخان ، اقل من 20 سيجارة 45 مثبت للتبغ ، وثلاثة كيلوات تنباك مجهول المصدر .

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