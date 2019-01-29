استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ،مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني والوفد المرافق له , الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سمو أمير منطقة جازان بالوفد متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة، مستعرضاً جهود الشؤون الدينية في القوات المسلحة في خدمة منسوبيها .
مؤكدا على دور منسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي وما تقوم به من مهام محل تقدير الجميع.
أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ،مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني والوفد المرافق له , الذي يزور المنطقة حالياً.
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