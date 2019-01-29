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أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة

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أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة

أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=685986
جازان - فضة آل عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ،مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني والوفد المرافق له , الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب سمو أمير منطقة جازان بالوفد متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة، مستعرضاً جهود الشؤون الدينية في القوات المسلحة في خدمة منسوبيها .
مؤكدا على دور منسوبي القوات المسلحة في الحد الجنوبي وما تقوم به من مهام محل تقدير الجميع.

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