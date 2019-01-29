“الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير

المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على كل من ميسان, والشفا, والسيل الكبير, والأجزاء المجاورة لها.

من جانب آخر, دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, مشددة على عدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.