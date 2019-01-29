احدث الأخبار

نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان
أبرز المواد
 أرامكو السعودية وشركتا “تيكنيب إف إم سي” و”أكسنز” يطورون تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجاريًا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة
أبرز المواد
 المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة
أبرز المواد
 “الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف خلال لقاء ” الاثنينية ” : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية رافداً من روافد اقتصادنا الوطني
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى حفل جمعية “غراس” لتكريم المتفوقين من الأيتام
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة
أبرز المواد
 ضبط 419 مادة تبغ بجولة ميدانية بالبدائع
منطقة القصيم
 تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير “نيوم” مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
أبرز المواد
نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

أبرز المواد
أرامكو السعودية وشركتا “تيكنيب إف إم سي” و”أكسنز” يطورون تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجاريًا

أرامكو السعودية وشركتا “تيكنيب إف إم سي” و”أكسنز” يطورون تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجاريًا

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة

“الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة

أبرز المواد
المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية

المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية

أبرز المواد

“الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير

“الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير
http://almnatiq.net/?p=686015
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على كل من ميسان, والشفا, والسيل الكبير, والأجزاء المجاورة لها.
من جانب آخر, دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, مشددة على عدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان
أرامكو السعودية وشركتا “تيكنيب إف إم سي” و”أكسنز” يطورون تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجاريًا

أرامكو السعودية وشركتا “تيكنيب إف إم سي” و”أكسنز” يطورون تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجاريًا
“الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة

“الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*