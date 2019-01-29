احدث الأخبار

امير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن إنجازات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية وتقريرا لجنة الأسرة بالمنطقة
أبرز المواد
 اتحاد القدم يطلب توضيح موقف النصر من تصريحات السويلم
أبرز المواد
 هيئة تنمية الصادرات السعودية تُطلق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان
أبرز المواد
 أرامكو السعودية وشركتا “تيكنيب إف إم سي” و”أكسنز” يطورون تقنية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي وتسويقها تجاريًا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة
أبرز المواد
 المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة
أبرز المواد
 “الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف خلال لقاء ” الاثنينية ” : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية رافداً من روافد اقتصادنا الوطني
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى حفل جمعية “غراس” لتكريم المتفوقين من الأيتام
أبرز المواد
امير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن إنجازات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية وتقريرا لجنة الأسرة بالمنطقة

امير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن إنجازات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية وتقريرا لجنة الأسرة بالمنطقة

أبرز المواد
اتحاد القدم يطلب توضيح موقف النصر من تصريحات السويلم

اتحاد القدم يطلب توضيح موقف النصر من تصريحات السويلم

أبرز المواد
هيئة تنمية الصادرات السعودية تُطلق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

هيئة تنمية الصادرات السعودية تُطلق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

أبرز المواد
نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة
http://almnatiq.net/?p=686018
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 42.45 نقطة ليقفل عند مستوى 8581.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 136 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, صادرات, الواحة, بوان, ومجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات استثمار, أنابيب, العربي, ساب, وأسترا الصناعية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.36% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, زين السعودية، الإنماء, كيان السعودية, والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, الراجحي, سابك, الإنماء، وصادرات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 95.89 نقطة ليقفل عند مستوى 2912.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 83 ألف سهم تقاسمتها 93 صفقة.

روابط ذات صلة

امير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن إنجازات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية وتقريرا لجنة الأسرة بالمنطقة

امير الباحة يتسلم تقريراً مفصلاً عن إنجازات اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية وتقريرا لجنة الأسرة بالمنطقة
اتحاد القدم يطلب توضيح موقف النصر من تصريحات السويلم

اتحاد القدم يطلب توضيح موقف النصر من تصريحات السويلم
هيئة تنمية الصادرات السعودية تُطلق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

هيئة تنمية الصادرات السعودية تُطلق مبادرة تعزيز تمويل الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*