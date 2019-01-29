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الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض

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الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=686021
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري والوفد المرافق له، كما استقبل سموه رئيس لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية الدكتور عبدالله الجاسر، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.
وقد شهد سموه توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية لأفضل عمل متميز لليوم الوطني، وتهدف هذه الجائزة في فروعها المتميزة إلى تقديم وإبراز هذه المناسبة الوطنية وتعزيز آثارها في نفوس المواطنين عبر جوائزها المختلفة المتمثلة بجائزة أفضل فلم عن اليوم الوطني، وجائزة أفضل مشاركة مجتمعية، وجائزة أفضل عمل صحفي، وجائزة أفضل مؤسسة تعليمية “مدرسة ـ كلية ـ جامعة”، إضافة لجائزة أفضل فكرة عن اليوم الوطني.
وقد أثنى سموه الكريم على أهداف الجائزة وقدرتها على التحول إلى برامج ومبادرات دائمة تجسد إعلاء القيم الخاصة بأهمية اليوم الوطني، وإثراء مشاركة الفئات الشبابية بهذه المناسبة من خلال ما تمثله هذه الجائزة من تشجيع أفراد المجتمع على الإبداع والابتكار والتعبير عن مناسبة اليوم الوطني وتحفيزهم للبحث في تاريخ المملكة “حاضرها ومستقبلها”.
وفي نهاية اللقاء شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة الجامعة على مبادرة الجامعة في إطلاق مثل هذه الجوائز التي ستسهم في إبراز ما قام به جلالة الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، متمنياً سموه لهم التوفيق في أعمالهم.

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