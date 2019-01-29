احدث الأخبار

المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة
أبرز المواد
 “الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف خلال لقاء ” الاثنينية ” : برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية رافداً من روافد اقتصادنا الوطني
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى حفل جمعية “غراس” لتكريم المتفوقين من الأيتام
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة
أبرز المواد
 ضبط 419 مادة تبغ بجولة ميدانية بالبدائع
منطقة القصيم
 تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير “نيوم” مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة
أبرز المواد
 امانة الشرقية تعلن عن تحديد موعد الاختبارات للمتقدمين على الوظائف
أبرز المواد
 في مهرجان الاحساء 2019 .. أباء يحفزون ابناءهم بـ ” ايس كريم وحلويات التمر”
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يثمن تدشين ولي العهد برنامج تطوير الصناعة الوطنية
أبرز المواد
المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية

المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية

أبرز المواد
الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة

أبرز المواد
“الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير

“الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير

أبرز المواد

المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية

المديرية العامة لحرس الحدود تؤكد منع الاقتراب من المناطق الحدودية
http://almnatiq.net/?p=686025
المناطق - واس

أكدت المديرية العامة لحرس الحدود على ضرورة التزام جميع مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود (وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية في كل من المنطقة الشرقية ( قطاعي حفر الباطن ، والخفجي )، منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها ( الشعبة – رفحاء – العويقيلة – جديدة عرعر – طريف ) منطقة الجوف ( قطاع الحديثة ) منطقة تبوك ( قطاعي حالة عمّار وحقل ).
وقامت المديرية بتحديد منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق ّكل من يخالف النظام لأي غرض كان ولن يُستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
وأفادت المديرية العامة لحرس الحدود, بأنه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية (SMS) إلا أنه ضُبط مؤخراً عدد من المخالفين لتواجدهم في منطقة الحدود المحظورة وجرى تطبيق العقوبات بحقهم, مهيبةً بجميع المُتنزهين ومُرتادي المناطق البرية بمُراعاة ذلك.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يشهد توقيع اتفاقية جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد ولجنة شباب منطقة الرياض
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8581.48 نقطة
“الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير

“الأرصاد ومدني الطائف” يصدران تنبيهاً بهطول أمطار على ميسان والشفا والسيل الكبير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*