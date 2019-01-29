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“الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة

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“الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة

“الغذاء والدواء” تحدد كمية الملح في الخبز.. وتلزم المصنّعين والمستوردين بالكمية المحددة
http://almnatiq.net/?p=686028
المناطق - واس

اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز، إذ اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2362/2018 “الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز”، التي وضعت حداً أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على (1 غرام/ 100غرام) من المنتج النهائي.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان أن هذا الإجراء يمثل أحد أهداف “استراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي”، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.
وأشار السلطان إلى منتجات الخبز ، بوصفها أحد أكثر الأغذية استهلاكاً في دول العالم كافة، وبصورة يومية، مبيناً أن هذه المنتجات عادةً تكون مصدراً رئيسياً لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي، لذا أصدرت الهيئة تعميماً لمصنّعي ومستوردي منتجات الخبز للالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، وإحاطتهم بأن الهيئة ستمنح المستوردين والمصنّعين مهلة حتى 30 أبريل 2019م، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.
ولفت الانتباه إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وطرق حساب مستويات الملح في الخبز لضمان عدم تجاوز كمية الملح 1 غرام لكل 100 غرام من المنتج النهائي.

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