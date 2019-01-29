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نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

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نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان

نائب أمير جازان يستقبل الفريق السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان
http://almnatiq.net/?p=686034
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم, مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس عبده بن مناجي قُطَر , ورئيسة الفريق الفرنسي في المشروع السعودي الفرنسي لمسح المواقع الأثرية في جزيرة فرسان الدكتورة سولين ماريون دي بروس, وأعضاء الفريق السعودي الفرنسي .
واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء إلى شرح مفصل عن أبرز نشاطات الفريق البحثي وأعمال المسح الأثري لموقعي وادي مطر ووادي شامي بجزيرة فرسان.
وأثنى سمو نائب أمير منطقة جازان على جهود البعثة السعودية الفرنسية في مسح المواقع الأثرية واكتشاف الآثار, مؤكداً أهمية الآثار في حياة الشعوب, منوهاً بدور الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال استكشاف الآثار وترميمها والمحافظة عليها .
من جانبه بين مدير عام فرع السياحة والتراث بجازان،  أن فرع الهيئة يسعى إلى عرض الآثار التي يتم استكشافها بوادي مطر ووادي شامي كافة, من خلال متحف جازان, معرباً عن تقديره وكافة أعضاء البعثة لسمو نائب أمير منطقة جازان لتوجيهاته ومتابعته لكافة مهام البعثة .
حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد القصيبي.

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