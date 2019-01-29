اتحاد القدم يطلب توضيح موقف النصر من تصريحات السويلم

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بعث اتحاد القدم السعودي برئاسة قصي الفواز، بخطاب رسمي لنادي النصر يطلب من خلاله توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود السويلم تجاه رئيس اتحاد القدم، تمهيداً لإعلان قراره.

وكان سعود السويلم رئيس نادي النصر هاجم اتحاد القدم برئاسة الفواز، مؤكداً عدم ثقته في الاتحاد تحت قيادة رئيسه الحالي، ووصفه بالفاشل إدارياً وعملياً، وطالبه بالاستقالة، وذلك في أعقاب احتجاج رئيس النصر على قرارات حكم مباراة فريقه أمام فريق أحد.

وكتب رئيس النصر مخاطباً رئيس اتحاد القدم في مجموعة تغريدات أمس الإثنين :” أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك”.

ووصف السويلم قيادة قصي لاتحاد الكرة بـ”العبثية” -على حد تعبيره – والعمل فيه بالعشوائية والتخبط وقال:” تم إعفاء مارك كلاتنبيرج منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل”.

وتسأل رئيس النصر مستنكراً: ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في ادارة الدوري؟ والفشل في ادارة المنتخب؟ والفشل في إدارة الاتحاد؟ .