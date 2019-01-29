طلاب ثانوية القادة يدخلون السرور على نزلاء دار المسنين بالرياض

الرياض - فلاج الشعيفاني

في لفته انسانية وحرصا منها على التفاعل مع ضيوف دار المسنين ، قامت مدارس القادة الثانوية يوم أمس الأثنين مع مجموعة من طلابها بزيارة لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض وكان في استقبالهم مسئولي دار الرعاية الاجتماعية والذين قاموا بشرح موجز عن الخدمات والبرامج المقدمة للمسنين.

وبعد ذلك قام الطلاب بعمل جوله ميدانية لاقسام الدار برفقة الأخصائيين والمشرفين، وقد تم توزيع الهدايا على نزلاء الدار و شارك الطلاب النزلاء من المسنين والمشرفين تناول الضيافة العربية و قد عبر ء النزلاء لهذه اللفته بالشكر و التقدير وعظيم امتنانهم لهذه الزيارة و ما تعنيه لهم الكثير من التواصل و الاندماج و بث الروح في وسطهم و الالتقاء بالابناء من الطلاب رافق الطلاب مشرفاً لهذه الزيارة الأستاذ ثامر فهد القريني.