الأميرة لمياء ترعى تكريم 137 طالبة متفوقة بجائزة بني زامل للتفوق بعنيزة

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نيابة عن صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة , رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حرم نائب أمير منطقة القصيم , على مسرح مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة , اليوم , حفل تكريم 137 طالبة متفوقة بجائزة بني زامل لتكريم الطالبات المتفوقات لعام 1439هـ في نسختها العشرين , بحضور حرم وكيل إمارة منطقة القصيم منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي , ومساعد مدير تعليم محافظة عنيزة للبنات لولوة الخميري , وعدد من القيادات التعليمية والتربويات وأمهات الطالبات.

وابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلته الطالبة جيداء الحميدي , بعد ذلك قدمت طالبات الابتدائية 35 أنشودة ترحيبية , تلا ذلك ألقت قائدة المتوسطة الخامسة ندى القرطون كلمة إدارة تعليم عنيزة , قدمت من خلالها شكرها وتقديرها لسمو حرم نائب أمير منطقة القصيم على رعايتها هذا الحفل والذي يعد دعماً دائماً منها للعملية التعليمية والتربوية , مقدمة شكرها لراعي الجائزة على دعمه المتواصل للتفوق , وتشجيعه التواصل وتحفيزه لطالبات محافظة عنيزة , مهنئة كافة الطالبات المتفوقات ومشيدة بالروح العالية لفريق العمل وكافة اللجان العاملة والذي ساهم على تحقيق هذا النجاح , بعد ذلك قدمت كلمة الأسرة الداعمة للجائزة القتها وفاء بنت عبدالعزيز السليم أكدت من خلالها عن فخرها واعتزاز بهذه النخبة من الطالبات المتفوقات , مشيرة إلى أن الدعم المقدم يعكس تقديراً وتشجيعاً لهذه النخبة التي يتطلع منها الجميع أن تسهم في النهوض بالوطن والارتقاء به , موضحة على أن جائزة بني زامل لتكريم الطالبات تواصل استشعارها للدور الحيوي للمرأة في خدمة وبناء الوطن تماشياً مع توجه القيادة ـ أيدها الله ـ وتشجيع متواصل من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائب أمير منطقة القصيم , مقدمة شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , على دعمها ورعايتها لهذا الحفل , مقدمة شكرها لكافة الجهود المبذولة في إدارة تعليم محافظة عنيزة وكافة فريق العمل على كل دعم ومساندة.

أثر ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم قسم النشاط بتعليم عنيزة أوبريت قناديل المعالي , بعد ذلك قدمت مسيرة المتفوقات , تلا ذلك كلمة الطالبات قدمتها المتفوقة جنى العقيل أكدت من خلالها على أن الإنسان يسعى دائماً لتحقيق النجاح ومواصلة البناء عبر علمه وتفوقه , مشيرة إلى أن على كافة الطالبات أن يقدمن كل جهد واجتهاد للوصول للمعالي وتحقيق النجاح المراد دائماً , منوهة بما تتلقاه الطالبات من دعم ومتابعة وجهود متتالية من قبل كافة التربويات وتعليم محافظة عنيزة وداعميها والذي عكس نجاح وحصيلة تلك الإجتهادات في هذا اليوم المبارك , مؤكدة على أن رعاية سمو حرم نائب أمير منطقة القصيم لجائزة بني زامل للتفوق العلمي يعكس حرص القيادة على تشجيع وتحفيز التفوق والمتفوقات وسعادة متناهية بين كافة الطالبات , مقدمة كل الشكر والعرفان لهذه الرعاية والدعم الدائم لسموها.

وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حرم نائب أمير منطقة القصيم , عن فخرها واعتزازها بالطالبات المتفوقات , مؤكدة سموها على أن هذا التميز والإبداع والتفوق هو من سمات فتيات الوطن اللاتي يرسمن من خلال تفوقهن لوحة البناء للمستقبل , متمنية سموها لكافة المتفوقات مزيداً من الإبداع والنجاح لخوض غمار المسؤولية وخدمة الوطن , مشيرة إلى أن تفوقهن هو عامل مساهم في صناعة المستقبل وبناء الوطن من خلال اكتساب العلوم النافعة وفي كافة المراحل الدراسية , مقدمة شكرها للجميع على ما يبذلونه من جهود من أجل فتيات هذا الوطن , مقدمة شكرها لكافة منسوبات تعليم محافظة عنيزة , سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل الداعمين للجائزة وسلمت سموها جوائز التفوق لـ 137 طالبة متفوقة من طالبات محافظة عنيزة وكرمت فريق العمل.