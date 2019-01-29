لإقرار الموازنة التقديرية للعام المالي 2019م مجلس إدارة غرفة القصيم يعقد اجتماعه السادس عشر

المناطق - بريدة

يعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأربعاء 24 جماد الأول 1440 هـ اجتماعه السادس عشر في مقر الغرفة الرئيس ببريدة .

رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ : عبدالعزيز الحميد أكد حرص المجلس على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل تعزيز دور القطاع الخاص واستهدافه من خلال الرؤية الوطنية 2030 التي ركزت على دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي .

وأشاد الحميد بمجلس إدارة الغرفة وقدرته على استشراف المستقبل ورسم الإستراتيجيات الكفيلة بتوسيع دائرة حضور غرفة المنطقة وتقديم الخدمات المثالية وخدمة المجتمع المحلي في مختلف المناشط والفعاليات المتاحة .

كما وتطرق رئيس المجلس إلى الحرض على الانفتاح وتبني الأفكار والأطروحات التي تخدم المنطقة وتسهم في رفع معدلات الناتج المحلي والتنوع في الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية في ظل التوجهات التي يعشيها اقتصادنا الوطني .

الجدير أن مجلس الإدارة سيناقش في هذا الاجتماع جملة من المحاور التي تضمنها جدول الأعمال من أبرزها مناقشة وإقرار الموازنة المالية التقديرية للعام المالي 2019 م .