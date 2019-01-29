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فنون الباحة تقيم محاضرة عن الصحة النفسية غدا الاربعاء

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فنون الباحة تقيم محاضرة عن الصحة النفسية غدا الاربعاء

فنون الباحة تقيم محاضرة عن الصحة النفسية غدا الاربعاء
http://almnatiq.net/?p=686080
المناطق - الباحة
دعت جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة المثقفين والمثقفات والمعنيين بالصحة العامة إلى حضور محاضرة ( أثر الصحة النفسية على العطاء الثقافي) التي يقدمها أستاذ علم النفس في جامعة الباحة الدكتور أحمد الأبوابي بعد مغرب غدٍ الأربعاء الموافق ٢٤/ /٥/ ١٤٤٠ هـ في القاعة الثقافية بالجمعية ،
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة علي بن خميس البيضاني أن المحاضرة تأتي في ظل إيمان الجميع بأهمية الصحة العامة والصحة النفسية في حياة المجتمع والفنان والمثقف، مشيراً إلى أن الجمعية تتجه بفعالياتها نحو شراكة نوعية مع الفضاء المحيط بها، مثمناً لمدير جامعة الباحة الاستاذ الدكتور عبدالله الحسين وأساتذة وأستاذات الجامعة إثرآء أمسيات وندوات الجمعية بالرؤى والأفكار، والإسهام بتقديم أحدث مخرجاتهم العلمية والطبية والثقافية والفكرية على منصة الجمعية وتفعيل الأدوار التكاملية لخدمة المواطنين والمقيمين في منطقة الباحة ، مؤملاً أن تحظى الدعوة بالقبول والتلبية والتفاعل للرقي بالمفاهيم واستنبات المزيد من الوعي بشأن كل ما يحيط بنا من تأثيرات وتداعيات وتحولات، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد الأبوابي أحد أبرز الأسماء العلمية والثقافية في العالم العربي إضافة إلى تخصصه الطبي.

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