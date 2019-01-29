اجتماع لمعلمي التربية البدنية بالسليل لمناقشة دوري المدارس لكرة القدم

السليل - مبارك الدوسري

عقدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، اليوم اجتماعا لمعلمي التربية البدنية في قطاع السليل بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة خلف بن مفلح العمور ، ومنسق دوري كرة القدم للمدارس في تعليم وادي الدواسر عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدرعان.

وقد نوقشت خلال الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها شرح ضوابط وشروط الدوري التي حددتها إدارة المشروع ، والدعوة الى التسجيل الالكتروني عبر الرابط dawrimadaris.com www. ، وشرح مفصل لآلية الدوري ، ومايتعلق بحكام الدوري ، والدعوة الى إستثمار الدوري في تنمية الأخلاق الحميدة لدى الطلاب وغرس القيم الصالحة لديهم كالأمانة والعمل بروح الجماعة والمنافسة الشريفة.