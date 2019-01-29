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فرع “البيئة” بتبوك يستضيف اللقاء الافتتاحي لمشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي

فرع “البيئة” بتبوك يستضيف اللقاء الافتتاحي لمشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي

منطقة تبوك
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فرع “البيئة” بتبوك يستضيف اللقاء الافتتاحي لمشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي

فرع “البيئة” بتبوك يستضيف اللقاء الافتتاحي لمشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي
http://almnatiq.net/?p=686086
المناطق - تبوك
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم اللقاء الافتتاحي لمشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي بحضور مدير الفرع المهندس هزاع الرويلي ومدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة المهندس نايف المسعودي وعدد من المزارعين ومربي الماشية والمهتمين بالقطاع الزراعي بالمنطقة وذلك بمركز احتفالات أمانة منطقة تبوك.
وأكد المهندس الرويلي خلال كلمة ألقها في بداية اللقاء أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة القطاع الزراعي لما له من دور فعال في رفع مستوى المعروفة والمهارة للمزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك لزيادة الإنتاج وتقنين الموارد وضبط جودة المنتج من خلال مشروعاتها و منها تدشين مشروع تدشين تطوير الإرشاد الزراعي لعام 2019م مؤخراً لتواكب أنشطتها تحولات النمو والاتساع الزراعي في جميع مناطق المملكة ورؤيتها.
من جانبه أوضح مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة أن اطلاق هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة النهضة الزراعية في المملكة والارتقاء بمستوى المزارعين والنحالين وصيادي الأسماك ومربي الماشية والمستهلك ورفع مستوى المعرفة لديهم وتحقيق رؤية المملكة 2030م مشيراً إلى ان مشروع تطوير أعمال الارشاد الزراعي سينفذ لمدة عام كامل يتم التركيز من خلاله على الممارسات الزراعية الجيدة والاستخدام الأمثل للمبيدات ومميزات طرق الري الحديث والزراعة المائية والزراعة العضوية وأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة المنتجات الزراعية.
وتضمن اللقاء عرض أفلام تعريفية عن المشروع وكلمة لممثل الجمعيات التعاونية بالمنطقة ألقاها محمد الصائغ نوها خلالها بدور الجمعيات التعاونية في الإرشاد الزراعي ومجال التسويق وحماية المستهلك.
واختتم اللقاء بالإجابة على استفسارات المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي بالمنطقة.

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