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بلدية الوجه والمجلس البلدي يناقشان المشهد الحضري بالمحافظة

بلدية الوجه والمجلس البلدي يناقشان المشهد الحضري بالمحافظة

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بلدية الوجه والمجلس البلدي يناقشان المشهد الحضري بالمحافظة

بلدية الوجه والمجلس البلدي يناقشان المشهد الحضري بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=686092
عقدت بلدية محافظة الوجه اليوم اجتماعاً مع المجلس البلدي للمحافظة برئاسة رئيس البلدية إبراهيم المسعودي وبحضور رئيس المجلس البلدي أحمد الشريف وأعضاء المجلس وذلك بمقر الاجتماعات في مبنى البلدية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها إزالة السيارات التالفة ومناقشة وضع المعدات الثقيلة التابعة لبعض المقاولين والمتوقفة في الأراضي العامة ورمي الانقاض خصوصاً في مخطط 110والطريق الدولي.
وتطرق الاجتماع إلى خطط تحسين المشهد الحضري في المحافظة وفي قرية الرس والمنطقة الصناعية التي اتخذت بشأنها عدد من القرارات والتوصيات المناسبة.

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