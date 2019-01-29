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لتحسين بيئة ريادة الأعمال و زيادة الأنشطة الريادية مذكرة تفاهم بين “ريادة ” و”غرفة ينبع “

وقع اليوم معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” والغرفة التجارية الصناعية بينبع مذكرة تفاهم مشترك بمقر المحافظة وذلك بحضور محافظ ينبع أ / سعد السحيمي ، لخدمة أبناء وبنات المحافظة والمساهمة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لاستثمار العناصر البشرية من فئة الشباب تجسيداً لأهداف رؤية المملكة 2030 حيث وقع المذكرة من جانب “ريادة ” الرئيس التنفيذي م/ صالح بن عبدالله الصويان، ومن جانب غرفة ينبع رئيس مجلس إدارة الغرفة أ / مراد علي بن صغير العروي .وعقب توقيع الاتفاقية أوضح رئيس غرفة ينبع / مراد العروي أن مذكرة التعاون تهدف إلى دعم ازدهار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة ، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال للفئة المستهدفة وفق الخطط التي يراها الطرفان ، وتنمية القدرات وتحفيز الابتكار والإبداع بين الشباب من الجنسين بمحافظة ينبع، ومن جانبه أوضح المهندس / صالح الصويان أن مذكرة التفاهم تسعى إلى تطوير ريادة الأعمال لأصحاب الأفكار الاستثمارية ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبتدئة في تطوير مشروعاتهم وتنميتها ، منوهاً بأن الاتفاقية تتضمن التعاون بين الطرفين لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والناشئة