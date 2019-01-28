جمعية شمعة أمل تمنح التربية الخاصة بنجران كتيبات ( برايل لمرضى السكري )

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زارت جمعية شمعة أمل إدارة التربية الخاصة بنجران للتعاون المشترك بين الجمعية والإدارة لتسليمهم كتيبات بطريقة برايل ( معلومات عامة عن مرضى السكري ) تثقيفية توزع على الطلاب والطالبات المكفوفين والمكفوفات بالمدارس .

وإستقبل وفد الجمعية المكون من رئيس مجلس الادارة الاستاذ : هادي ال منصور ونائب الرئيس الاستاذ : ماجد القارح والأمين العام للجمعية حمد ال مسعد في مكتب مدير التربية الخاصة الاستاذ محمد ال جريب والأستاذ : علي الشمراني وتم الترحيب بهم .

وأوضح رئيس المجلس أن هذه الكتيبات عملت الجمعية على جلبها وطباعتها بطريقة برايل وتحتوي على معلومات عامة عن مرضى السكري مما تساهم في معرفة المكفوف والمكفوفه في مدارس التعليم العام ( برامج الدمج ) لمعرفة الكثير من المعلومات الطبية التي تساهم في عدم اصابتهم بمرض السكر ومعلومات مفصله عن الغذاء الصحي والابتعاد عن اَي وجبات غذائية ترتفع بها نسبه السكر بها وقدمت من باب زيادة التعاون المشترك بين الجمعية والتربية الخاصه بقطاع التعليم .

وفِي ختام اللقاء قدم الأستاذ : محمد ال جريب شكر إدارة التعليم وخاصة في قسم التربية الخاصه الى هذه المبادرة من الجمعية المفيدة لمنسوبي ومنسوبات برامج الدمج في مدارس التربية الخاصه بتعليم نجران واصفاً أن الطلاب والطالبات يحتاجون مثل هذه المعلومات للتوازن الغذائي في حياتهم الطبيعية وسوف تعمل ادارة التربية الخاصة على توزيعها على المدارس باسرع وقت .