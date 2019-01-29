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مدير جامعة الملك خالد يفتتح فعاليات حملة مركز التوجيه والإرشاد “مطمئنون”

مدير جامعة الملك خالد يفتتح فعاليات حملة مركز التوجيه والإرشاد “مطمئنون”
http://almnatiq.net/?p=686130
المناطق - أبها

افتتح معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح اليوم الثلاثاء، فعالية “مطمئنون” المقامة بتنظيم مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب بهدف تقديم حملة توعوية نفسية تربوية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة وطلابها، وذلك في مقر المدينة الجامعية بأبها “قريقر”.

حيث اطلع معالي المدير فور وصوله إلى الخيمة المعدة للفعالية على العيادات والمقاييس النفسية المتوافرة ضمن الحملة، وثمن جهود القائمين على الحملة، مؤكدًا على أن الأزمات النفسية والتربوية من أهم المسببات لتعثر الطلاب والطالبات في تحصيلهم العلمي والأكاديمي، ومن أهم أدوار هذه الحملة مساعدتهم في حل ما يعيق تميزهم في المسارين العلمي والأكاديمي، كما أكد على أن المركز من خلال الحملة سيقدم خدماته بسرية تامة، لافتًا إلى أنه يجب على القائمين على هذه الحملة أن تصل خدماتهم إلى كافة فروع الجامعة.

كذلك أوضح مساعد مشرف مركز التوجيه والإرشاد الأستاذ عبدالله آل دريم أن حملة “مطمئنون” تهدف إلى توعية نفسية تربوية لمنسوبي الجامعة، وتنوع الطرح فيها من خلال  معارض وعيادات تهتم بالعلاج المعرفي والسلوكي، إضافة إلى الطب النفسي والتربوي، كما أشار إلى أن الحملة تهدف أيضًا إلى الاهتمام بالجوانب النفسية كالتوعية بالاضطرابات النفسية “القلق والضغوط النفسية ومقاييسها”، موكدًا على أن الحملة في ختام فعاليتها تركز على قياس الأثر من خلال استبانات تطرح على الجمهور.

كما أقيمت ضمن فعاليات الحملة محاضرة بعنوان “دلني على ذاتي” للدكتور محمد سفران، وستقام في ثاني أيام الحملة أيضًا محاضرة للدكتور ظافر آل حماد بعنوان ” أنا مبدع “.

يذكر أن الحملة تقام لمدة يومين في شطري الطلاب والطالبات، وتتمثل فكرتها في التوعية  بالجانب النفسي والاستقرار النفسي والصحة النفسية في البيئة الجامعية.

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