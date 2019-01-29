حاضنة بادر تنظم ‏اللقاء الدوري لأصحاب المشاريع المحتضنة ببرنامج ‎بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بعسير

المناطق - أبها

نظمت حاضنة بادر بالتعاون مع غرفة أبها ‏اللقاء الدوري لأصحاب المشاريع المحتضنة ببرنامج ‎بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بعسير ، هذا وقد تضمن اللقاء ورشة عمل بعنوان “المحاسبة للمشاريع الناشئة” بالإضافة إلى جلسات استشارية مالية مع المستشارة المالية دانية إسماعيل، وقد وصل عدد المحتضنين الى ٣٠ مشروع محتضن بنهاية العام ٢٠١٨م.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي مبينا أن الغرفة عملت على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام استقطاب هذه الحاضنة ومسرعات التقنية التي تعتبر حلم لشباب وشابات أبها ، والتي سيكون لها دوراً كبيراً في تدعيم وتأسيس وتطوير واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأولي مع التركيز على الحاضنات التقنية في المشاريع التجارية التي تملك إبداعا تقنيا والمساعدة في تسريع النمو الاقتصادي، مضيفاً : إن الغرفة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى تنويع مداخل الاقتصاد الوطني لتكون نواه لتأسيس صناعة تعتمد على التقنية والتي تشمل تقنية معلومات واتصالات وتقنية حيوية ، وتصنيع متقدم وتقنية متناهية الصغر.

بينما يشير مدير حاضنة بادر بعسير الأستاذ سعيد الشهراني إلى أنه قد تم تأمين كافة التجهيزات لاحتضان المشاريع التقنية بمنطقة عسير ، كما ذكر بأن المشاريع الحالية هي عبارة عن مشاريع متنوعة ، مبيناً أن هذه الحاضنات تهدف إلى خلق وظائف ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير المشاريع وتغيير ثقافة المجتمع وريادة الأعمال وخلق بيئة عمل مناسبة والخروج من النسق التقليدي الشائع والدخول في تجارب وخبرات جديدة، مضيفا يأتي اللقاء الدوري للتواصل مع أصحاب المشاريع المحتضنة ببرنامج ‎بادر لحاضنات ومسرعات التقنية بـأبها للوقوف على أهم المشكلات التي تواجههم في محاولة لتذليلها ومساعدتهم في تحسين المناخ الاستثماري لهذه المشاريع الوطنية ، هذا وقد تضمن اللقاء ورشة عمل بعنوان “المحاسبة للمشاريع الناشئة” بالإضافة إلى جلسات استشارية مالية مع المستشارة المالية دانية إسماعيل وقد وصل عدد المحتضنين الى ٣٠ مشروع محتضن بنهاية العام ٢٠١٨.