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4480 كشاف وطالب يُشاركون في دراسة تقييم الأثر الكشفي

4480 كشاف وطالب يُشاركون في دراسة تقييم الأثر الكشفي
http://almnatiq.net/?p=686142
الرياض - مبارك الدوسري

شارك 4480 كشاف وطالب من المرحلة الثانوية تم أختيارهم من 10 إدارات  تعليمية  يوم أمس في الدراسة العلمية التربوية لتقييم الأثر الكشفي على الطلاب المشاركين في النشاط الكشفي وغير المنتمين للكشافة  والتي تُنظمها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ، والإدارة العامة للنشاط الكشفي بوزارة التعليم.

واوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي بن محمد الصبيحي أن الوزارة  قد نفذت الدراسة في إدارات التعليم بالرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والاحساء وحائل وجازان والقصيم والباحة والشرقية والجوف  ، وتم تنفيذ الدراسة المسحية بروابط شبكية الكترونية  خاصة بالكشافة وأخرى خاصة بغير المنتمين لها من الطلاب الذين تم اختيارهم  ممن تتراوح أعمارهم بين 15 – 17 عاماً.

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