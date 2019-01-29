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أمريكا توجه طلب عاجل للجيش الفنزويلي!

أمريكا توجه طلب عاجل للجيش الفنزويلي!
http://almnatiq.net/?p=686150
المناطق_وكالات

وجهت الولايات المتحدة طلبًا الجيش الفنزويلي، الإثنين، تحضه فيه على القبول بانتقال “سلمي” للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية رئيسًا بالوكالة لهذا البلد المضطرب.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الأبيض: “ندعو أيضًا الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديمقراطي ودستوري للسلطة”، مؤكّدًا أنّ “الرئيس (دونالد) ترامب كان واضحًا في هذا الأمر بأنّ كل الخيارات متاحة على الطاولة”؛ ردًا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم.

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