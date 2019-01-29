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مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات

مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات
http://almnatiq.net/?p=686165
المناطق_الرياض

وجه مصدرو الفواكه والخضراوات من ولاية كيرلا، مناشدات ونداءات للحكومة الهندية طلباً للمساعدة في مخاطبة الجهات المسؤولة في السعودية لرفع الحظر المفروض على استيراد الفواكه والخضراوات من ولايتهم.

ووفقاً لموقع “إف إن بي” الهندي؛ فإن المزارعين الهنود يتكبدون خسائر كبيرة من جراء حظر المملكة ودول خليجية استيراد منتجاتهم من كيرلا، مشيراً إلى أن السعودية تعد سوقاً رئيسياً ومهماً لمصدري الفواكه والخضر.

وتعليقاً على مناشدات المزارعين والمصدرين الهنود، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الولاية: إن الحكومة الهندية اتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس، مشيراً إلى أنه في حال عدم رفع الحظر قريباً فإن سوق الخضر والفواكه سيتأثر بشكل أكبر ويتسبب بخسائر فادحة للمزارعين والمصدرين.

وفرضت المملكة، منتصف العام الماضي، الحظر على المنتجات القادمة من الولاية الجنوبية الهندية بسبب تفشي فيروس “نيباه” القاتل الذي يسبب التهاب الدماغ والجهاز التنفسي وصنفته منظمة الصحة العالمية ضمن فئة الأوبئة العالمية الخطيرة والمعدية.

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