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اتفاقية شراكة بين “خيرات” ونادي الإبل لحفظ فائض الطعام خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للابل

اتفاقية شراكة بين “خيرات” ونادي الإبل لحفظ فائض الطعام خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للابل
http://almnatiq.net/?p=686171
المناطق-فلاج الشعيفاني
للمرة الثالثة على التوالي وقعت جمعية “خيرات لحفظ النعمة” اليوم، عقد اتفاقية مع “نادي الإبل” ،يتم بموجبها  حفظ الجمعية للفائض من مناسبات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ في تجسيد لمبدأ التكافل الاجتماعي وتوطيدا لجسور التواصل بين فئات المجتمع الواحد.
وأشارت الجمعية الى اهمية  الخدمات  التي ستقدمها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من جمع فائض الطعام الصالح وفرزه وتوزيعه على الأسر المستفيدة التابعة للجمعية في منطقة الرياض، وجمع فائض الطعام غير الصالح للاستخدام الآدمي، وإعادة تدويره بالطرق الصحية، وذلك بالتعاون مع المستودع الخيري بمحافظة عنيزة.
كما اضافت الجمعية بأن الفرق الميدانية التابعة للجمعية بالمهرجان تعمل على نشر ثقافة حفظ النعمة والتوعية بأضرار الإسراف والتبذير لدى المشاركين وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
وكانت جمعية خيرات لحفظ النعمة حققت بفضل من الله في عام 1438هـ، حفظ (172,724) وجبة، وإطعام أكثر من 8300 أسرة مستفيدة، وأيضاً تغطية 549 مناسبة أثناء إقامة المهرجان؛ حيث بلغت كمية الفائض الصالح للاستهلاك (40,314) طنا من الأرز، و(18,711) من اللحم،
كذلك وضعت جمعية خيرات إستراتيجية للاستفادة من الفائض غير الصالح للاستهلاك، والذي بلغ (15,788) طناً من الأرز، و(24,608) من اللحم عن طريق تحويله إلى أعلاف وسماد زراعي.
وفي السياق نفسه، تشهد الجمعية على مساعي أهل الخير ممن ساهموا في نجاح استراتيجيتها وتحقيق أهدافها المعينة على تنفيذ برامجها وخدماتها وفق رؤيتها المستقبلية والتوسع الشامل في كافة البرامج والخدمات في العمل.

 

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