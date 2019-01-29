احدث الأخبار

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة
أبرز المواد
 فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري
أبرز المواد
 مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات
أبرز المواد
 “تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تهاجم فرق الأمم المتحدة والفريق الهندسي المكلف بنزع الألغام في الحديدة
أبرز المواد
 إنقاذ مجموعة أشخاص احتجزتهم «سيول الطائف» داخل مركبتهم
أبرز المواد
 “خطأ فادح” قبل طهي الدجاج يؤدي إلى التسمم الغذائي !
أبرز المواد
 واقعة مفجعة.. صاعقة رعدية تقتل «شقيقين» في محافظة خليص
أبرز المواد
 أمريكا توجه طلب عاجل للجيش الفنزويلي!
أبرز المواد
 «الخطوط السعودية» تمنع حمل بطاريات الليثيوم داخل الأمتعة
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» تعتمد اللائحة الفنية لإنتاج «الخبز» وضبط الملح
أبرز المواد
 المتورط فيها وقع في شر أعماله وفضح القطري.. تطورت جديدة بشأن “اتفاقية الرعب” مع حمد بن جاسم!
أبرز المواد
الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة

أبرز المواد
فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري

فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري

أبرز المواد
مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات

مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات

أبرز المواد
“تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة

“تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة

أبرز المواد

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة
http://almnatiq.net/?p=686177
المناطق - حفرالباطن

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن في مكتبه ، اليوم الثلاثاء ، رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس إدارة نادي القيصومة شمروخ العماني وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن خلال اللقاء على أهمية دور الأندية ورعايتها لأبناء الوطن ودعم مواهبهم واستغلالها بما يفيدهم في ضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع الشباب والرياضة بما يسهم من رفعة الشأن الرياضي بالمملكة ، داعياً سموه اندية المحافظة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات.

من جانبهم قدم رئيس نادي الباطن ورئيس نادي القيصومة شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ حفر الباطن على الرعاية والدعم للرياضيين بالمحافظة ، داعين الله التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري

فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري
مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات

مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات
“تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة

“تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*