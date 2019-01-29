الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد ، محافظ حفر الباطن في مكتبه ، اليوم الثلاثاء ، رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس مجلس إدارة نادي القيصومة شمروخ العماني وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن خلال اللقاء على أهمية دور الأندية ورعايتها لأبناء الوطن ودعم مواهبهم واستغلالها بما يفيدهم في ضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع الشباب والرياضة بما يسهم من رفعة الشأن الرياضي بالمملكة ، داعياً سموه اندية المحافظة على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الإنجازات.

من جانبهم قدم رئيس نادي الباطن ورئيس نادي القيصومة شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ حفر الباطن على الرعاية والدعم للرياضيين بالمحافظة ، داعين الله التوفيق والسداد.