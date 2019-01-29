جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا  ( الأربعاء)

المناطق _منال الدوسري

تفتح جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا صباح غداً الأربعاء 24/5/1440هـ الموافق 30 يناير لعام 2019 م ، بوابة التقديم الالكترونية على برامج الدراسات العليا في الجامعة ، للعام الجامعي المقبل 1440 / 1441هـ.

وأفاد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس، أن البرامج المطروحة تشمل برامج الدكتوراه والزمالات الطبية والماجستير والدبلوم العالي، في مختلف التخصصات للجنسين، وتقدم من كليات إنسانية وعلمية وهندسية وطبية.

وأوضح أن معظم البرامج محدَّثة، كما عُدلت شروط القبول فيها، بما يتوافق مع اللوائح، ولا يؤثر على المعايير العلمية لتنفيذها، وذلك تيسيرًا للمتقدمين، ومنح فرص أكثر للراغبين في مواصلة دراستهم من المواطنين والمقيمين

ودعا الدكتور المهوس الراغبين في التقدم للبرامج المطروحة وشروط القبول الاطلاع عليها عبر الرابط : https://admitgraduate.iau.edu.sa ، على موقع الجامعة.