وزارة الشؤون القروية والبلدية تعلن كف يد 136 متهمون بقضايا فساد

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كف يد 136 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية وشملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم ، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة