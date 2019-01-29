احدث الأخبار

وزارة الشؤون القروية والبلدية تعلن كف يد 136 متهمون بقضايا فساد
أبرز المواد
 جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا  ( الأربعاء)
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة
أبرز المواد
 فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري
أبرز المواد
 مناشدات هندية لرفع الحظر السعودي عن الفواكه والخضروات
أبرز المواد
 “تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تهاجم فرق الأمم المتحدة والفريق الهندسي المكلف بنزع الألغام في الحديدة
أبرز المواد
 إنقاذ مجموعة أشخاص احتجزتهم «سيول الطائف» داخل مركبتهم
أبرز المواد
 “خطأ فادح” قبل طهي الدجاج يؤدي إلى التسمم الغذائي !
أبرز المواد
 واقعة مفجعة.. صاعقة رعدية تقتل «شقيقين» في محافظة خليص
أبرز المواد
 أمريكا توجه طلب عاجل للجيش الفنزويلي!
أبرز المواد
 «الخطوط السعودية» تمنع حمل بطاريات الليثيوم داخل الأمتعة
أبرز المواد
وزارة الشؤون القروية والبلدية تعلن كف يد 136 متهمون بقضايا فساد

وزارة الشؤون القروية والبلدية تعلن كف يد 136 متهمون بقضايا فساد

أبرز المواد
جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا  ( الأربعاء)

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا  ( الأربعاء)

أبرز المواد
الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة

أبرز المواد
فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري

فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري

أبرز المواد

وزارة الشؤون القروية والبلدية تعلن كف يد 136 متهمون بقضايا فساد

وزارة الشؤون القروية والبلدية تعلن كف يد 136 متهمون بقضايا فساد
http://almnatiq.net/?p=686183
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كف يد 136 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية وشملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم ، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة

روابط ذات صلة

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا  ( الأربعاء)

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا  ( الأربعاء)
الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة

الأمير منصور بن محمد بن سعد يستقبل رؤساء أندية الباطن والقيصومة
فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري

فيصل بن سلمان: المملكة حازمة وصارمة ضد التعصب الفكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*