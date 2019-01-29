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محافظ تيماء يكرم المشاركين في مهرجان الجنادرية 33 

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محافظ تيماء يكرم المشاركين في مهرجان الجنادرية 33 

محافظ تيماء يكرم المشاركين في مهرجان الجنادرية 33 
http://almnatiq.net/?p=686186
المناطق_محمد العنزي
كرم محافظ تيماء سعد بن نايف السديري المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” والمشاركين بمهرجان تبوك للتراث والصناعات اليدوية بحضور مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني مبروك محمد الشليبي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والعسكرية .
ورحب محافظ تيماء بالحضور والوفد المشارك في مهرجان الجنادرية 33 موضحاً أن المحافظة تشرفت بالتوجيه الكريم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان عبد العزيز أمير منطقة تبوك  للمشاركة بالمهرجان ضمن جناح منطقة تبوك للتعريف بما تحتوية محافظة تيماء من موروث تاريخي واثري وتراثي .
وذكر المحافظ خلال الحفل أن المشاركة في مهرجان الجنادرية 33 الذي يعد من أكبر الفعاليات التراثية والثقافية بالمملكة وهو فرصة للتعريف بما تمتلكة المحافظة من إرث تاريخي وتراثي وحاضر مزدهر ومستقبل مشرق ومتاحف غنية بالمقتنيات الاثرية النادرة وكذلك الفرق الشعبية المتخصصة في اتقان العرضة النجدية .
وقال: ان العمل الجماعي الذي لمسناه في جناح منطقة تبوك وبالتحديد في جناح تيماء يعكس ما تزخر به المنطقة من تراث عريق يفاخر به الجميع  متمنياً أن يكون جناح المنطقة دائماً متميزاً ومبدعاً ويحقق ماتصبوا إليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالتطوير المستمر لمهرجان الجنادرية داعياً الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ، وأمننا وأماننا.

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