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الملحقية الثقافية السعودية بلندن تعتمد انشاء النادي السعودي في برايتون

الملحقية الثقافية السعودية بلندن تعتمد انشاء النادي السعودي في برايتون
http://almnatiq.net/?p=686212
المناطق-فلاج الشعيفاني
أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بمدينة لندن البريطانية عن موافقتها لاعتماد النادي السعودي في مدينة برايتون وايستبورن لإقامة الدورة٣٨ لعام٢٠١٩ وماتتضمنه من الأنشطة الطلابية الاجتماعية والثقافية والرياضية .
تقدم أعضاء النادي في برايتون وايستبورن وعلى رأسهم رئيس النادي عبدالله ثامر الشمري ونائبه راجي ربيع الشمري وأمين اللجنة الاجتماعية والثقافية عبدالرحمن ابو راسين وامين الصندوق عبدالمجيم النعيم والرياضي عبدالرحمن القرني والمشرفة النسائية سهى بكري
هذا وقد ذكر رئيس النادي الحالي عبدالله الشمري في رسالة له بأن النادي قد وضع من أجل الجميع ومن أجل خدمة جميع الطلاب حيث قال: ” بتعاونكم وتكاتف الجميع نحقق النجاح وطموحات النادي في عمل قدر الامكان من الانشطة، ليس لنا مكان من غيركم، ولا نستطيع أن نقوم في أي نشاط إلا بتعاونكم معنا، دعونا نكون فريق عمل متكامل من أجل الجميع”

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