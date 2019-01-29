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اعتماد إستكمال مرحله جديدة لازدواج جزء من طريق حائل/ العلا بتكاليف( ٣٠٠) مليون ريال

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اعتماد إستكمال مرحله جديدة لازدواج جزء من طريق حائل/ العلا بتكاليف( ٣٠٠) مليون ريال

اعتماد إستكمال مرحله جديدة لازدواج جزء من طريق حائل/ العلا بتكاليف( ٣٠٠) مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=686216
المناطق_حائل
صرح مدير عام فرع وزاره النقل بمنطقه حائل بأن ميزانيه الوزاره للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٠ تضمنت اعتماد إستكمال مرحله جديده لازدواج جزء من طريق حائل/ العلا بتكاليف( ٣٠٠) مليون ريال وسيشمل ذلك تحسين وتعديل تقاطع العلا مع طريق حائل/ المدينه المنوره القديم وسيتم أن شاء الله طرح المشروع لاحقا وقدم مدير عام النقل شكره وثنائه على الدعم المتواصل الذي يلقاه قطاع النقل بالمنطقه من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقه وسمو نائبه وكذلك توجيه ودعم معالي وزير النقل ونائبه لشؤون الطرق وحثهم المتواصل على متابعة وانجاز مشاريع الطرق بالمنطقه

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