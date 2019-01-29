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اليمن.. مقتل 14 حوثياً في غارات لـ«التحالف» بحجة

اليمن.. مقتل 14 حوثياً في غارات لـ«التحالف» بحجة
http://almnatiq.net/?p=686222
المناطق_وكالات

نفذت طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، غارات في حجة اليمنية أسفرت عن مقتل 14 متمرداً حوثيّاً.

ونقلت “سكاي نيوز” عربية عن مصادر مطلعة، اليوم (الثلاثاء)، أن من بين القتلى قياديّاً ميدانيّاً في ميليشيا الحوثي.

في سياق آخر، أضاف المصدر، أن ميليشيا الحوثي هجرت أهالي قرى في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة من قراهم، واستخدمت منازلهم ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.

وأوضحت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية طردت أهالي قريتي الشبيلية والمجع، وقرى أخرى تقع بين مديريتي التحيتا وزبيد، وحوَّلت منازلهم ومدارسهم إلى ثكنات عسكرية.

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