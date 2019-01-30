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شاهد بالفيديو.. هكذا أجاب الحقيل على سؤال المليون دولار حول الصندوق العقاري

شاهد بالفيديو.. هكذا أجاب الحقيل على سؤال المليون دولار حول الصندوق العقاري
http://almnatiq.net/?p=686227
المناطق_الرياض

وجه الإعلامي عبدالله المديفر سؤالاً أسماه بـ”المليون دولار”، لضيفه وزير الإسكان ماجد الحقيل، ولم يقتنع بإجابة الوزير ووصفها بـ”الهروب بدبلوماسية”، وأعاده ٣ مرات قبل أن يقول: “أنا استحيت منك يا معالي الوزير”.

وقال المديفر في سؤاله، خلال استضافته وزير الإسكان في برنامج بالصورة على قناة “روتانا خليجية”: “ما مصير المواطنين الذين هم على قوائم انتظار الصندوق العقاري.. هل ستتم معاملتهم بنفس النظام السابق دون إحالتهم للبنوك التجارية؟”.

وكانت إجابة وزير الإسكان، أن الصندوق العقاري يحكمه مجلس إدارة يناقش تقديم الخدمة، كما أن العمل ليس فردياً، وهناك هيكلة وحوكمة تقود هذا الجانب، ونحن نحرص على أن يحصل المواطن على قرضه، كما نحرص على مَن دخله الشهري 14 ألف ريال فأقل ليحصل على كامل الدعم، يأخذ 500 ألف ريال ويرجعها كما هي 500 ألف.

وعاد “المديفر” ليكرر سؤاله بطريقة مختلفة: “هل سيطبق الصندوق نظامه القديم على المستحقين الحاليين؟”؛ ليجيب الوزير: هذا مرتبط بقرار مجلس إدارة الصندوق.

وطلب “المديفر” تحديد الإجابة بـ”نعم” أو “لا”؛ لأن هناك مواطنين لا يرغبون في التعامل مع المؤسسات المالية، وهم يستندون على قرار 82، وردّ عليه “الحقيل” بقوله: “لدينا مجلس إدارة نطرح عليه هذا الموضوع، ومستعدون للجلوس مع المواطن المعترض لإقناعه”.

ووصف “المديفر” إجابة الوزير بـ”الهروب بدبلوماسية” من السؤال الذي ظل يشغل الناس.

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