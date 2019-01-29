«STC» تعلن توفر وظائف شاغرة في 3 مناطق

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل في مدن (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

الوظائف:

1 –مشرف الأمن والسلامة(Safety & Security Supervisor) (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال يفضَّل وجود شهادة في الأمن والسلامة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال التقنية، أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2 –مدير المناوبة الأمنية(Duty Manager) (مكة المكرمة):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال يفضَّل وجود شهادة في الأمن والسلامة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية، أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2 –مدير المناوبة الأمنية(Duty Manager) (المدينة المنورة):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال يفضّل وجود شهادة في الأمن والسلامة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية، أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

3 –مدير إدارة قسم التسويق(Marketing CM Director) (الرياض):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذي صلة ما لا يقل عن ثلاث سنوات في دور مماثل.

4 –مشرف تنقيب البيانات(Data Mining Supervisor) (الرياض):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تحليل البيانات الكبيرة، أو الإحصاء أو الرياضيات أو بحوث العمليات أو علوم القرار أو الاحتمالية التطبيقية.

– شهادة مهنية واحدة أو أكثر من الأدوات التحليلية (مثل SAS، R، Python… إلخ).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تحليلات البيانات.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)