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لهذا السبب.. دراسة تحذر من السيارات التي تعمل من دون مفتاح

لهذا السبب.. دراسة تحذر من السيارات التي تعمل من دون مفتاح
http://almnatiq.net/?p=686240
المناطق - وكالات

تقول دراسة جديدة إن أكثر من 200 موديل من أشهر أنواع السيارات التي لا تحتاج إلى مفاتيح لتشغيلها، مُعرّضة للسرقة.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة Which البريطانية؛ فإن أربعة من أكثر خمس سيارات مبيعاً في المملكة المتحدة مُعرّضة للسرقة، وهي: “فورد فيستا، وفوكس، وفولكسفاغن غولف، ونيسان قاشقاي”.

ويمكن اختراق هذه السيارات وسرقتها عن طريق “أجهزة إلكترونية بسيطة” تباع على الإنترنت.

وتتطلب أنظمة هذه السيارات أن يكون قائد السيارة الذي يحمل جهاز المفتاح الإلكتروني على بُعد مسافة محددة من السيارة حتى تفتح السيارة أوتوماتيكيا.

باستطاعة السارقين اختراق هذا النوع من السيارات، باستخدام أجهزة صغيرة اسمها “صناديق التتابع” لإصدار نفس إشارة المفتاح الإلكتروني وخداع نظام السيارة.

وكان نادي السيارات الألمانية قد أجرى تجربة على مجموعة من 237 سيارة تعمل بدون مفاتيح، والتي تبين أن 230 سيارة منها يمكن فتحها وتشغيلها باستخدام تكنولوجيا “صناديق التتابع”؛ بينما السبع الأخرى كان إما يمكن تشغيلها أو فتحها.

لكن، تقول جمعية صانعي السيارات والتجار (SMMT): إن “السيارات الجديدة أكثر أمناً من أي وقت مضى”.

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