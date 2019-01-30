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غارات جوية تستهدف تعزيزات الحوثي بمديرية كشر .. وتكبده خسائر فادحة

غارات جوية تستهدف تعزيزات الحوثي بمديرية كشر .. وتكبده خسائر فادحة
http://almnatiq.net/?p=686248
المناطق - وكالات

لقي 14 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.
وبيّن موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت تعزيزات وتجمعات المليشيا، في محيط قبائل حجور بمديرية كشر، وأسفرت عن مصرع 14 من عناصر المليشيا، بينهم قيادي، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وفي ذات السياق تصدت قبائل حجور اليوم لهجوم شنته مليشيا الحوثي من عدة اتجاهات، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر بشرية.

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