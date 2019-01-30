احدث الأخبار

تقرير: مقاتلات وغواصات الجيش الألماني غير جاهزة للقتال
أبرز المواد
 مهاتير محمد: إسرائيل دولة إجرامية.. وإذا حظرنا دخول لاعبيها فأمريكا حظرت دخول مواطني 5 دول إسلامية
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء
أبرز المواد
 الكرملين يحذر من مغبة التدخل العسكري في فنزويلا
أبرز المواد
 شاهد.. رضيع ينطق كلمته الأولى في عمر 23 يوما !!
أبرز المواد
 تشريع في مجلس الشيوخ لإبقاء القوات الأمريكية في سوريا
أبرز المواد
 غارات جوية تستهدف تعزيزات الحوثي بمديرية كشر .. وتكبده خسائر فادحة
أبرز المواد
 علكة وعبوة ماء تكشف جريمة اغتصاب وقتل بعد 26 عاما.. لن تتوقع التفاصيل
أبرز المواد
 لهذا السبب.. دراسة تحذر من السيارات التي تعمل من دون مفتاح
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو.. هكذا أجاب الحقيل على سؤال المليون دولار حول الصندوق العقاري
أبرز المواد
 «STC» تعلن توفر وظائف شاغرة في 3 مناطق
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يتفقد مركز الشقيق بمحافظة الدرب
أبرز المواد
تقرير: مقاتلات وغواصات الجيش الألماني غير جاهزة للقتال

تقرير: مقاتلات وغواصات الجيش الألماني غير جاهزة للقتال

أبرز المواد
مهاتير محمد: إسرائيل دولة إجرامية.. وإذا حظرنا دخول لاعبيها فأمريكا حظرت دخول مواطني 5 دول إسلامية

مهاتير محمد: إسرائيل دولة إجرامية.. وإذا حظرنا دخول لاعبيها فأمريكا حظرت دخول مواطني 5 دول إسلامية

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء

الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء

أبرز المواد
الكرملين يحذر من مغبة التدخل العسكري في فنزويلا

الكرملين يحذر من مغبة التدخل العسكري في فنزويلا

أبرز المواد

تشريع في مجلس الشيوخ لإبقاء القوات الأمريكية في سوريا

تشريع في مجلس الشيوخ لإبقاء القوات الأمريكية في سوريا
http://almnatiq.net/?p=686251
المناطق - وكالات

قدم الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يدعو الولايات المتحدة للاحتفاظ بقوات في سوريا وأفغانستان في الوقت الذي تتجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو سحب القوات الأمريكية بعد قضاء سنوات في الخارج.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنه أدخل تعديلا على مشروع قانون موسع بشأن الأمن في منطقة الشرق الأوسط يدعو إلى “التزام مستمر” لحين هزيمة القاعدة وتنظيم داعش وغيرهما من التنظيمات الأخرى، مشيرا إلى أن الجماعات المتشددة في البلدين لا تزال تمثل “تهديدا خطيرا” على الولايات المتحدة.

وقال ماكونيل في كلمة في مجلس الشيوخ “لسنا شرطة العالم لكننا زعماء العالم الحر وإن الزعامة تقع على عاتق الولايات المتحدة للحفاظ على تحالف عالمي ضد الإرهاب والوقوف مع شركائنا”.

ويمثل الإجراء تعديلا على مشروع قانون موسع للأمن في الشرق الأوسط تجرى مناقشته في مجلس الشيوخ. ويشمل مشروع القانون فرض عقوبات على سوريا وإجراء للتصدي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات على إسرائيل. وحظي مشروع القانون بالموافقة خلال تصويت إجرائي يوم الاثنين.

ولم يصدر أي تعليق فوري حول الموعد الذي سيصوت فيه مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون بما في ذلك التعديل. ولكي يصير قانونا يتعين إقراره أيضا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وتوقيع ترامب عليه أو تجاوز اعتراض ترامب إذا لم يوقع عليه.

كانت إدارة ترامب أعلنت عن خطط لإعادة جميع القوات الأميركية من سوريا قائلة إن تنظيم داعش قد هُزم.

وعلى صعيد منفصل قال مدير المخابرات الوطنية الأميركية دان كوتس خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ بشأن الأخطار على مستوى العالم إن فلول تنظيم داعش ما زالوا يمثلون خطرا.

روابط ذات صلة

تقرير: مقاتلات وغواصات الجيش الألماني غير جاهزة للقتال

تقرير: مقاتلات وغواصات الجيش الألماني غير جاهزة للقتال
مهاتير محمد: إسرائيل دولة إجرامية.. وإذا حظرنا دخول لاعبيها فأمريكا حظرت دخول مواطني 5 دول إسلامية

مهاتير محمد: إسرائيل دولة إجرامية.. وإذا حظرنا دخول لاعبيها فأمريكا حظرت دخول مواطني 5 دول إسلامية
الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء

الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*