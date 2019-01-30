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الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء

الحكومة اليمنية تُحمل ميليشيا الحوثي إفشال صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء
http://almnatiq.net/?p=686261
المناطق - وكالات

أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدن سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر لمناقشة التطورات المتصلة بجهود السلام في اليمن.
وأكد الحضرمي خلال اللقاء تفاعل الحكومة الشرعية اليمنية الإيجابي والجاد مع جهود المبعوث الأممي، لاسيما في جولة المشاورات الأخيرة في ستوكهولم.
وأضاف بأن الحوثيين ولأكثر من شهر لايزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد في مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاسيما أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم والدفع بعملية السلام.
من جهتها، أكدت السفيرة الألمانية استمرار دعم بلادها للحكومة الشرعية، وللعملية السياسية، ولجهود المبعوث الأممي لاسيما فيما يتصل باستكمال اتفاق السويد.

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